На Ровенщине 2-летнего ребенка насмерть заклевал индюк

В одном из сел Ровенского района индюк так клюнул двухлетнего мальчика в висок, что проломил череп и занес инфекцию. На вторые сутки ребенок умер.

Родители привезли ребенка в больницу слишком поздно, сначала обратились к сельскому фельдшеру, сообщает ТРК «Рівне 1».

Сначала ребенка лечил сельский фельдшер. Только в конце вторых суток мальчика родители увезли в больницу в областном центре. В течение всего времени у ребенка держалась температура, его рвало. Врачи говорят, птица занес в раны инфекцию, которая поразила мозг так, что за сутки развился гнойный менингит.

«К сожалению, ребенок был привезен в картине клинической смерти практически. Мы, к сожалению, не смогли ничем помочь, хотя делалось все, чтобы спасти этого ребенка», – объясняет нейрохирург Сергей Пидлисный.

Прокуратура Ровенской области проверяет насколько хорошо мать и отец ребенка выполняли свой родительский долг и как выполнили профессиональный долг медицинские работники.

Согласно законодательству прокуроры имеют на это десять дней. Кроме того, 29 июня ровенские медики получат из лаборатории заключение о том, какая именно инфекция убила ребенка.

Как ранее писал Главред, 24 июня стало известно, что в Тернопольской области собака набросилась на 6-летнего ребенка и искусала ему лицо.

Несчастье произошло в городе Кременце. Спасатели утверждают, что на ребенка напала домашняя собака. Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «кусанные раны лица».

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