В Николаеве КамАЗ протаранил ворота порта и перевернулся, погиб водитель

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В Николаеве вечером 22 июня груженый соей автомобиль КамАЗ с прицепом на полной скорости снес ворота Николаевского морского порта и перевернулся. Погиб водитель.

По свидетельству очевидцев, они увидели мчащийся на большой скорости КАМАЗ еще на ул. Дзержинского. Водитель управлял автомобилем СТОЯ в кабине. КамАЗ на скорости проскочил железнодорожный переезд, повернул к проходной порта врезался в закрытые ворота и перевернулся, сообщают Новости-N.

Свидетели утверждают, что повороты КамАЗ проходил буквально «на двух колесах».

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, Заводского РОВД , оперативно-спасательные службы МЧС. Очевидцы утверждали, что под перевернувшимся КамАЗом находится тело человека. Однако, кто это - водитель, пассажир или кто-либо из работников порта было не ясно.

Только поздно вечером из-под автомобиля был извлечен труп водителя.

Для того чтобы извлечь тело погибшего, спасателям МЧС пришлось провести непростую операцию по подъему грузовика. Погибшему водителю было 50 лет, он житель города Херсона.

Специалисты рассматривают несколько версий происшествия, главная из которых - отказ тормозной системы.

Как ранее писал Главред, 23 июня в Бердянском районе Запорожской области недалеко от села Луначарское произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, среди них двое детей 2003 и 2006 г.р.

Daewoo Lanos и Skoda Octavia столкнулись на 548 километре автодороги Одесса-Новоазовск в 1.15.

Возможно, причиной страшного ночного ДТП стало то, что один из водителей уснул за рулем.

фото: Новости-N

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