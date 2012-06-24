Под Днепропетровском дерево раздавило маршрутку, девять пострадавших

На Днепропетровщине на маршрутку упало дерево. Пострадали девять человек.

Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС.

«23 июня диспетчером Широковского райотдела УМЧС в области была получена информация, что в результате непогоды (сильный ветер, гроза) упали три дерева, одно из которых - на маршрутное такси, следовавшее по маршруту АС «Ингулец - площадь Освобождения город Кривой Рог» через пгт Широкое», - отметили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали девять человек, из которых шестеро были госпитализированы, а трое от госпитализации отказались.

Как ранее писал Главред, 14 июня, в Полтавской области от последствий урагана погибли 2 человека и 3 человека получили травмы. В результате бурелома с сильным дождем, градом и шквалистыми порывами ветра, произошло частичное повреждение домов и сооружений в Кременчугском, Новосанжарском, Кобеляцком, Козельщинском районах и в городе Комсомольск.

фото: ТСН

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