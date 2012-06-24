Железнодорожники устроили поножовщину из-за поломки Hyundai - СМИ

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В ночь на 24 июня, конфликт чиновников Донецкой железной дороги из-за неисправности нового корейского поезда Hyundai закончился поножовщиной. Два человека попали в реанимацию.

Об этом сообщает Рro-test со ссылкой на правоохранительные органы.

Началось с того, что после очередной поломки поезда Hyundai начальник пассажироперевозок на дороге Михненко В.А. и его первый зам Аксенов А.Н. приехали к начальнику железнодорожного депо Кутько А.В. и в крайне резкой форме объяснили ему, что вопрос успешной адаптации поездов Hyundai на украинских железных дорогах находится на личном контроле Президента. Чиновники, отчитали Кутько и потребовали от него немедленного устранения технических неисправностей.

Начальник попытался оправдаться: мол, он не виноват в том, что с зарубежными новинками постоянно какие-то проблемы, и бесконечно чинить их он не нанимался. Спор перерос в драку с применением холодного оружия.

Кутько анес начальникам многочисленные ножевые ранения, после чего, вооружившись ружьем, заперся в доме и только после длительных уговоров сдался в руки правоохранителей.

А Михненко и Аксенов в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из донецких больниц и находятся в реанимационном отделении. У каждого из них по 5 ножевых ран.

Как ранее писал Главред, это уже не первая неисправность новых поездов. Так, 15 июня поезд сообщением Харьков - Киев из-за технических проблем простоял около часа в лесополосе под Полтавой.

Ранее, 11 июня поезд сообщением Киев - Донецк также сломался через 23 минуты после старта. До этого, 10 июня, у поезда, который ехал во Львов сломался пантограф (токоприемник, соединяющий электропоезд с контактным проводом).

Напомним, пока что поезда сопровождают корейские специалисты, которые их и обслуживают и ремонтируют в случае технических неполадок.

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