Телеканал ВВС снял лживый фильм о Евро-2012 в Украине – FA Англии

Английская футбольная ассоциация (FA) готовит официальную письменную жалобу на телеканал ВВС, который накануне старта Евро-2012 года развернул кампанию, направленную на дискриминацию стран-хозяек турнира.

Об этом сообщает Украина-2012 со ссылкой на британское издание «Daily Mail».

Руководство FA убеждено, что своими непрофессиональными действиями английские телевизионщики лишили национальную команду значительной части поддержки болельщиков на матчах Евро-2012 в Украине.

В мае в программе BBC Panorama был продемонстрирован фильм, в котором говорилось о проблемах расизма и футбольного хулиганства на стадионах Украины и Польши, а бывший игрок сборной Сол Кэмпбелл советовал англичанам избежать поездки в две восточноевропейские страны.

Однако английские фаны, прибывшие поддержать свою национальную команду в Киев и Донецк, где «Львы» проводили свои матчи группового этапа Евро-2012, убедились в 100% неправдивости материалов телевизионщиков, отмечается в сообщении. Болельщики из Англии неоднократно подчеркивали, что ни разу не сталкивались с проблемами, на которых был сделан акцент в фильме ВВС.

Как ранее писал Главред, 19 июня английские болельщики провели в центре Донецка акцию «против необъективного освещения в Англии ситуации в Украине».

фото: The Sun

Новости по теме:

Незасчитанный гол Девича: западные СМИ поддержали Украину

Английские фаны пронесут по Донецку гроб

Фанаты из Швеции и Нидерландов поблагодарили Украину

Гроб и вылет Украины с Евро-2012: фото и видеообзор