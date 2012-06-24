Милиция подтвердила факт поножовщины в донецком депо

{1-}

Управление МВД Украины на Донецкой железной дороге подтвердило факт ножевых ранений двоих 52-летних работников вагонного депо.

«23 июня в милиции на станции Донецк поступило сообщение о том, что в приемное отделение железнодорожной больницы обратились двое 52-летних работников вагонного депо с ножевым проникающим ранением брюшной полости. Со слов потерпевших, ранения они получили на территории вагонного депо станции Донецк», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации правоохранителей, подозреваемый был установлен на месте происшествия.

«Как выяснилось, он является 60-летним работником ГП Донецкая железная дорога. Из показаний задержанного, он нанес потерпевшим ножевые ранения во время внезапно возникшей ссоры. По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован», – уточняет милиция.

В то же время причины конфликта УМВД не называет.

Напомним, как писал Главред, ранее СМИ сообщили, что после очередной поломки поезда Hyundai начальник пассажироперевозок на Донецкой железной дороге Михненко В.А. и его первый зам Аксенов А.Н. приехали к начальнику железнодорожного депо Кутько А.В. и в крайне резкой форме объяснили ему, что вопрос успешной адаптации поездов Hyundai на украинских железных дорогах находится на личном контроле Президента. Чиновники, отчитали Кутько и потребовали от него немедленного устранения технических неисправностей.

Начальник попытался оправдаться: мол, он не виноват в том, что с зарубежными новинками постоянно какие-то проблемы, и бесконечно чинить их он не нанимался. Спор перерос в драку с применением холодного оружия.

Кутько нанес начальникам многочисленные ножевые ранения, после чего, вооружившись ружьем, заперся в доме и только после длительных уговоров сдался в руки правоохранителей.

Михненко и Аксенов в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из донецких больниц и находятся в реанимационном отделении. У каждого из них по 5 ножевых ран.

фото: The New York Observer

Новости по теме:

Железнодорожники устроили поножовщину из-за поломки Hyundai - СМИ

На харьковском вокзале преступник подрезал милиционера

В Полтаве в пьяной поножовщине подрезали 8 человек