В МВД заявили, что поножовщина на железной дороге произошла не из-за Hyundai

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Человек, нанесший 23 июня ножевые ранения своим коллегам, признал, что сделал это во время ссоры, возникшей на бытовой почве.

Об этом сообщает центр связей с общественностью МВД Украины.

«23 июня в милицию на станции Донецк поступило сообщение о том, что в приемное отделение железнодорожной больницы обратились двое 52-летних работников Донецкой железной дороги с ножевым проникающим ранением брюшной полости.

Со слов потерпевших, ранения они получили на территории вагонного депо станции Донецк. На месте происшествия милиционеры установили подозреваемого в совершении этого преступления. Как выяснилось, он является 60-летним работником ГП Донецкая железная дорога. Из показаний задержанного, он нанес потерпевшим ножевые ранения во время внезапно возникшей ссоры. Предварительно установлено, что конфликт возник на бытовой почве», – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Подозреваемый арестован. Проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной конфликта якобы была очередная неисправность нового скоростного поезда Hyundai. Якобы руководство железной дороги "наехало" на работника депо, который отвечает за техсостояние составов, что и закончилось дракой с применением холодного оружия. Милиция эту информацию по сути опровергла.

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