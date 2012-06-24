Голые FEMENистки напали на «Олимпийский»

Утром 24 июня активистки движения FEMEN, обманув охрану НСК «Олимпийский», захватили северные ворота стадиона. Три активистки забрались на турникетную систему и развернули плакаты "FUCK EURO 2012".

Как сообщается на сайте движения, целью акции было препятствовать проведению матчей Евро-2012.

Как ранее писал Главред, FEMENистки обвиняют организаторов чемпионата в пропаганде «секс-индустрии, алкоголизма и дебилизации болельщиков».a

фото: femen.livejournal.com

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