Голые FEMENистки напали на «Олимпийский»

Утром 24 июня активистки движения FEMEN, обманув охрану НСК «Олимпийский», захватили северные ворота стадиона. Три активистки забрались на турникетную систему и развернули плакаты "FUCK EURO 2012".
Как сообщается на сайте движения, целью акции было препятствовать проведению матчей Евро-2012.
Как ранее писал Главред, FEMENистки обвиняют организаторов чемпионата в пропаганде «секс-индустрии, алкоголизма и дебилизации болельщиков».a
фото: femen.livejournal.com
Новости по теме:
Из-за FEMEN Украину назвали страной проституток
Голые FEMENистки привели сожительницу хряку Фунтику
FEMEN облили шведских фанов пивом и порадовали их голой грудью