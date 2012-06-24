В Китае произошло землетрясение, есть погибшие и пострадавшие

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На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7, повлекшее гибель двух человек. Еще около ста человек получили ранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным государственного сейсмологического управления, подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован на границе провинций Юньнань и Сычуань в 15:59 по местному времени (11:59 по Киеву).

Сообщения о погибших и пострадавших поступили из области Нинлан провинции Юньанань. Уезд Нинлан относится к городскому округу Лицзян, популярному туристическому району Китая. Эпицентр землетрясения удален от центра популярного среди туристов города Лицзян на 93 километра.

Данных о материальном ущербе пока нет. Известно только, что в районе землетрясения произошли перебои со связью.

Как ранее писал Главред, землетрясение магнитудой 6,6 произошло утром 24 июня у восточного побережья Камчатки.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 15.15 местного времени (06.15 по Киеву), располагался в 50 километрах от мыса Озерный на глубине 65,8 километра под морским дном.

Жители населенных пунктов Камчатского края существенных подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 19 июня землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от Алеутских островов на Аляске. Эпицентр подземных толчков, зарегистрированный в 06.56 по местному времени во вторник, располагался в 120 километрах северо-западнее острова Атту в акватории Берингова моря и в 866 километрах к востоку от российского Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,9 километра.

А днем раньше, 18 июня землетрясение магнитудой 6,4 произошло вблизи восточного берега японского острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 31 км и на расстоянии 28 км к юго-востоку от города Офунато.

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