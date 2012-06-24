Германия может потерять ключевого игрока сборной на Евро-2012

{1-} Один из ключевых игроков сборной Германии, полузащитник Бастиан Швайнштайгер может пропустить полуфинальный поединок Евро-2012.
Об этом сообщает football.ua.
По данным медиков, футболиста может не пустить на поле старая травма голеностопа.
Резкие боли Швайнштайгер испытывал еще накануне четвертьфинала с Грецией, однако медики «немецкой машины» сумели поставить его на ноги.
«Лодыжка продолжает меня беспокоить. Я еще не до конца восстановился после повреждения, так что я не уверен, что смогу выйти на поле в полуфинальном матче», - признался Швайнштайгер.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в четвертьфинальном поединке сборных Германии и Греции немецкая сборная не оставила сопернику шансов, разгромив греков со счетом 4:2.
Фото: pro-soccer.ucoz.ru
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