Германия может потерять ключевого игрока сборной на Евро-2012

{1-} Один из ключевых игроков сборной Германии, полузащитник Бастиан Швайнштайгер может пропустить полуфинальный поединок Евро-2012.

Об этом сообщает football.ua.

По данным медиков, футболиста может не пустить на поле старая травма голеностопа.

Резкие боли Швайнштайгер испытывал еще накануне четвертьфинала с Грецией, однако медики «немецкой машины» сумели поставить его на ноги.

«Лодыжка продолжает меня беспокоить. Я еще не до конца восстановился после повреждения, так что я не уверен, что смогу выйти на поле в полуфинальном матче», - признался Швайнштайгер.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в четвертьфинальном поединке сборных Германии и Греции немецкая сборная не оставила сопернику шансов, разгромив греков со счетом 4:2.

Фото: pro-soccer.ucoz.ru

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