Соперник Виталия Кличко подписал контракт на бой в Киеве

{1-} Немецкий боксер Мануэль Чарр подписал контракт на бой с чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко.
Об этом супертяжеловес ливанского происхождения сообщил на своей странице в Facebook, передает «Интерфакс-Украина».
Чтобы поединок состоялся, нужна только подпись Виталия Кличко: в случае получения согласия чемпиона мира бой состоится 1 или 8 сентября в Киеве.
Отметим, что 27-летний Чарр занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WBC.
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