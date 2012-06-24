Букмекеры оценили шансы Италии и Англии на полуфинал Евро-2012

{1-} Букмекеры не выделяют фаворитов последнего четвертьфинала Евро-2012 между сборными Англии и Италии, который состоится 24 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.

Отметим, что эта пара – единственная, в которой букмекеры не отдают предпочтения одной из команд: на выход в полуфинал Италии ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На проход Англии - 1.91.

В процентном соотношении это – 51% за Италию против английских 49%

На победу Италии в основное время матча принимаются ставки с коэффициентом 2.70. На ничью – 2.95, а победа англичан оценивается в 2.85.

Отметим, что победитель этого матча 28 июня в полуфинале встретится с командой Германии.

Как сообщал «Главред» ранее, сборные Испании и Португалии составили первую полуфинальную пару, которая сыграет в Донецке 27 июня.

Фото: bettingguide.org.uk

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