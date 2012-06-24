Болельщиков в киевской фан-зоне угостят украинским борщом

{1-} Болельщиков киевской фан-зоны в день матча Англия-Италия на НСК «Олимпийский» 24 июня угостят украинским борщом.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Повара будут не только готовить для болельщиков, но и учить как правильно варить настоящий украинский борщ.

Попробовать борща можно будет в VIP-зоне, а также в пунктах питания на территории фан-зоны.

Напомним, в последний четвертьфинальный день турнира фан-зона Киева предложит болельщикам развлекательную программу: посетителей будут развлекать «нефутбольной» программой.

Откроется программа выступлениями барабанщиц «Тайко драмерс» и Президентского оркестра.

Фото: Украина-2012

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