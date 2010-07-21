Экономическую безопасность Литвы обеспечат плавучие заводы

Правительство Литвы одобрило план строительства плавучего завода по производству сжиженного природного газа в Балтийском море, сообщает ВВС. В частности, премьер-министр Андриус Кубилиус заявил, что проект стоимостью 370 млн долларов имеет особое значение для энергетической безопасности Литвы, поскольку он позволит разнообразить источники поставки энергоресурсов. В настоящее время Литва получает весь природный газ от России. В последние годы эти поставки неоднократно прерывались в результате споров между Россией и Беларусью. Кубилиус также сообщил, что сейчас рассматривается несколько вариантов размещения завода и что окончательное решение будет принято осенью.