Хорек Фред предсказал победителя матча Англия-Италия

{1-} Хорек-прорицатель по кличке Фред, который делает свои прогнозы в харьковской фан-зоне на площади Свободы, «напророчил» результат матча Англия-Италия в четвертьфинале Евро-2012.
«Эксперт» назвал победителем матча в Киеве сборную Италии, передает УНИАН.
«Перед животным, как всегда, поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в последнем матче четвертьфинала. Выбор хорька пришелся на сборную Италии», - рассказали в Харьковском горсовете.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее Фред пока не ошибался с прогнозами на матчи четвертьфинала.
Пушистый прорицатель из Харьковского зоопарка точно предстказал победителя матчей Португалия-Чехия, Германия-Греция и Испания-Франция.
фото: kharkov.comments.ua
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