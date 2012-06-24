В Киеве водитель сбил двух гаишников, чтобы подъехать к стадиону

{1-} В Киеве водитель иномарки, пытаясь заехать в запретную зону возле НСК «Олимпийский», сбил двух сотрудников ГАИ.
Об этом сообщает УНИАН.
Инцидент произошел у въезда на подземный паркинг по улице Кропивницкого,10.
В ГАИ отметили, что перед ДТП автомобиль был остановлен работниками инспекции на пересечении улиц Бассейной и Эспланадной, когда водитель пытался въехать в запрещенную для движения зону, сбив пластмассовые фишки и соответствующий знак.
После этого, не обращая внимания на требования сотрудников ГАИ предоставить документы, пропуск и объяснить, с какой целью он въезжает на запрещенную территорию, владелец машины попытался скрыться и был остановлен лишь у закрытых ворот подземного паркинга, где сбил двух гаишников, которые перегородили ему дорогу.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.
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