Игроков "Динамо" хватает на час игры - Семин

{1-} Футболистов киевского «Динамо» хватает всего на 60 минут игры.

Об этом заявил главный тренер клуба Юрий Семин после тренировочного матча с немецким «Карлсруэ», сообщает пресс-служба «Динамо».

«Мы провели хороший спарринг. По борьбе, которую показывали команды на поле, игра напоминала матч чемпионата. На данный момент ребят хватает минут на 60, поэтому нам предстоит еще много работы», - сказал Семин.

Отметим, что «динамовцы» проиграли матч со счетом 0:1 – мяч на 72-й минуте забил Тимо Керн.

Семин пояснил пропущенный гол невнимательностью игроков.

«Футболисты «Карлсруэ» очень хорошо действуют при стандартных положениях, в типично немецком стиле. Мы же сыграли невнимательно, в результате пропустив мяч в свои ворота», - заявил тренер.

По словам Семина, в первом тайме его подопечным не хватило гола: из-за травмы Брауна Идейе в «Динамо» не нашлось результативного нападающего, а во втором тайме киевлянам просто не хватило сил.

фото: dynamo.kiev.ua

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