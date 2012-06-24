На Сумщине многодетный отец сжег своего ребенка

{1-} В Сумской области многодетный отец убил своего 8-месячного ребенка, сжег тело, а потом заявил в милицию о его похищении.

Об этом сообщает УНИАН.

По данным прокуратуры области, трагедия произошла в одном из сел области: милиция получила заявление о похищении 8-месячного ребенка из многодетной семьи.

Оперативная группа срочно выехала на место события и начала следственные мероприятия, которые заставили усомниться в факте похищения ребенка, поскольку вещей и питания для грудного ребенка в доме не обнаружилось.

Как выяснилось, ребенок появился на свет преждевременно и принес много хлопот врачам. Тем не менее, они выходили его, подлечили и отдали родителям, которые убили малыша и сожгли его тело в лесополосе.

Закопав останки, они вернулись домой, а затем написали заявление в милицию о похищении младенца.

«Следователями были найдены доказательства преступления, их достоверность беспрекословна. Отец сознался в содеянном. Было проведено воссоздание обстоятельств преступления и найдено изуродованное тельце младенца. По факту теперь убийства возбуждено уголовное дело», - сообщил заместитель прокурора области Олег Ткаленко.

По его словам, злоумышленник арестован, проводятся следственные действия.

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