Правительство Уругвая начнет выращивать коноплю

{1-} Правительство Уругвая заявило о намерении официально заняться выращиванием марихуаны.

Об этом сообщает «Lenta.ru».

По оценкам правительства, на нужды трехмиллионного населения страны потребуется около 27 тонн марихуаны в год. Под плантации предполагается выделить около 100 гектаров земли.

Пока неизвестно, будут ли заниматься выращиванием госслужащие, или же производство поручат частным компаниям.

Приступить к реализации планов по выращиванию марихуаны правительство сможет после того, как Конгресс страны одобрит законопроект о легализации каннабиноидов, внесенный на прошлой неделе.

Ранее в Уругвае уже был принят закон, разрешающий употребление легких наркотиков, однако их продажа до сих пор запрещена.

Легализовав продажу марихуаны, правительство Уругвая надеется снизить уровень преступности. По мнению руководства страны, черный рынок представляет для населения страны больше опасности, чем легкие наркотики.

Если новый законопроект удастся провести через Конгресс, посадки марихуаны на новых плантациях начнутся в сентябре 2012 года. Через полгода правительство надеется получить первый урожай.

Реализовываться марихуана будет через частные компании под строгим правительственным надзором. От национальной сети специализированных торговых точек было решено отказаться.

Приобрести марихуану смогут только зарегистрированные курильщики. В одни руки будут отпускать не больше 30 граммов вещества в месяц. Иностранцам марихуана продаваться не будет.

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