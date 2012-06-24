Вратарь сборной Испании установил абсолютный рекорд надежности

{1-} Голкипер сборной Испании Икер Касильяс, который сохранил ворота команды неприкосновенными в четвертьфинале Евро-2012 против Франции, провел свой 8-й матч без пропущенных голов на стадии плей-офф чемпионатов Европы и мира.

Об этом сообщает «Корреспондент».

Достижение испанца является рекордным среди всех вратарей.

Напомним, 23 июня в Донецке сборная Испании уверенно выиграла у Франции со счетом 2:0.

«Красная Фурия» изящно вышла в полуфинал Евро-2012, где ее дожидается амбициозная команда Португалии.

Чемпионы мира и фавориты Евро-2012 открыли счет на 19-й минуте в результате красивой комбинации: Андрес Иньеста четким пасом бросил в прорыв по левому флангу Хорди Альбу, который сделал выверенную передачу в штрафную на Хаби Алонсо и тот, не оставив никаких шансов голкиперу, поразил ворота ударом головой – 1:0.

Второй мяч Алонсо забил уже в добавленное арбитром время – за фол на Педро Родригесе в штрафной французов был назначен пенальти. Его Хаби Алонсо реализовал четко и уверенно, как по учебнику - 2:0.

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