Вуз Кивалова готовит Кириллу сюрприз

Национальная юридическая академия наградит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла званием Почетного доктора «HONORIS CAUSA». Также студенты приготовили в подарок патриарху священный сосуд - дарохранительницу. Об этом в интервью «Главкому» рассказал почетный ректор академии, народный депутат Украины от Партии регионов Сергей Кивалов. «Наш вуз приготовил Кириллу звание Почетного доктора «HONORIS CAUSA». Он будет у нас 15-м почетным доктором, мы не так часто это делаем. Четыре года назад мы дали это звание председателю Международного уголовного суда, судья Европейского суда по правам человека – тоже наш Почетный доктор. Как и Кучма Леонид Данилович, который дал нашему вузу национальный статус», - сказал он. «Это наша наивысшая награда, в данном случае она будет вручена за большой вклад в развитие духовности», - добавил почетный ректор. Кивалов также рассказал, что во время посещения патриархом Кириллом юридической академии прозвучит его докторская речь и после этого ему вручат еще один подарок, который подготовили от преподавательского и студенческого коллективов – дарохранительницу по образу храма святой Татьяны. «Такой вот сувенир от студентов, преподавателей и сотрудников. Об этом, кстати, еще никто не знает», - отметил почетный ректор академии. Напомним, предстоятель РПЦ начал свой визит в Украину с Одессы. В четверг, 22 июля, у патриарха запланировано посещение Национальной юридической академии в г. Одессе. 24-25 июля патриарх Кирилл посетит в Днепропетровск. Киев, куда патриарх прибудет вечером 25 июля, станет конечным пунктом его украинской поездки.