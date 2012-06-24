Начался последний четвертьфинал Евро-2012: Англия-Италия

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На НСК "Олимпийский" в Киеве начался последний четвертьфинал Евро-2012 между сборными Англии и Италии.

Команды вышли на поле в таких составах:

Англия: Харт, Джонсон, Энди Коул, Терри, Лескотт, Джеррард (капитан), Янг, Милнер, Паркер, Руни, Уэлбек

Тренер: Рой Ходжсон

Италия: Буффон (капитан), Бальцаретти, Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано

Тренер: Чезаре Пранделли

Напомним, в своих группах Италия сыграла вничью с чемпионом мира - сборной Испании, а также с командой Хорватии - счет в обоих поединках - 1:1, и в решающем матче итальянцы обыграли сборную Ирландии с нужным счетом - 2:0.

В свою очередь, сборная Англии в своей группе сыграла вничью с Францией - 1:1, обыграла шведов - 3:2 и "обидела" сборную Украины в решающем для "сине-желтых" матче - 1:0, воспользовавшись нелепой ошибкой судьи, который не засчитал гол, забитый украинцами.

фото: УНИАН

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