Английские фанаты сломали дерево и бросались пивом на Крещатике

{1-} Британские фанаты перед матчем Англия-Италия на Евро-2012 заняли шведский уголок фан-зоны на Крещатике в Киеве.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Начиная с 15 часов, они собирались в фан-зоне на Крещатике, пили пиво и скандировали: «Кэмпбелл, ты не прав!», «Мы будем делать то, что хотим», и пели гимн Британии.

В то же время, британцы успели обломать одно дерево на Крещатике и попытались сломать еще одно, однако их остановили стюарды.

Некоторые из британских фанатов вели себя агрессивно. Кроме того, они обливались напитками и бросали их в толпу.

В свою очередь, итальянские болельщики передвигались по Крещатику небольшими группами.

Отметим, что на улице Терещенковской стоит два водомета, как и во время прошлых матчей в Киеве.



Напомним, перед матчем с командой Украины в Донецке английские болельщики в центре Донецка разбили символический гроб и танцевали на его обломках, скандируя «Fuck off Sol Campbell».

Фото: Украина-2012, pravda.com.ua

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