Англия-Италия: первая нулевая ничья на Евро-2012 и дополнительное время

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На Евро-2012 прервана серия результативных поединков: в последнем четвертьфинале турнира сборные Англии и Италии не смогли открыть счет в основное время матча.
Напомним, нынешний чемпионат стал первым в истории, на котором групповой турнир и три четвертьфинала прошли без нулей на табло.
Англия: Харт, Джонсон, Энди Коул, Терри, Лескотт, Джеррард (капитан), Янг, Милнер (Уолкотт, 61), Паркер (Хендерсон, 94), Руни, Уэлбек (Кэрролл, 60)
Тренер: Рой Ходжсон
Италия: Буффон (капитан), Бальцаретти, Абате (Маджо, 90+1), Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси (Ночерино, 80), Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано (Диаманти, 78)
Тренер: Чезаре Пранделли
Предупреждение: Бардзальи, 81
фото, видео: УНИАН, youtube.com
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