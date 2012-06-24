В Таиланде пчелы атаковали монахов: 76 пострадавших

{1-} В Таиланде пчелы атаковали монахов в городе Чиангмай.

Об этом сообщает BBC.

В результате атаки пчел были госпитализированы 76 человек, в том числе 19 – в тяжелом состоянии.

По словам настоятеля храма Чеди Луанга, пострадавших доставили в ближайшие больницы, однако большинство монахов уже выписаны.

Как известно, обычно укусы пчел вызывают сыпь и тошноту, но известны и более серьезные случаи, в том числе смертельные.

Настоятель отметил, что пчелы жили возле храма и раньше, однако никаких инцидентов не было.

Храм Чеди Луанг – одна из достопримечательностей в центре города Чиангмай, второго по величине и значению города страны.

Всего в городе находится около трех сотен храмов.

Фото: ИТАР-ТАСС

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