На Евро-2012 полуфиналист определился в серии пенальти: это Италия

{1-} Последнего участника полуфинала на Евро-2012 пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что последний четвертьфинал турнира между сборными Англии и Италии в основное и дополнительное время закончился вничью – 0:0, впервые на Евро-2012.

Англия: Харт, Джонсон, Энди Коул, Терри, Лескотт, Джеррард (капитан), Янг, Милнер (Уолкотт, 61), Паркер (Хендерсон, 94), Руни, Уэлбек (Кэрролл, 60)

Тренер: Рой Ходжсон

Италия: Буффон (капитан), Бальцаретти, Абате (Маджо, 90+1), Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси (Ночерино, 80), Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано (Диаманти, 78)

Тренер: Чезаре Пранделли

Предупреждения: Бардзальи, 81; Маджо, 94

Пенальти пробивались в сторону "Владимирских ворот".

Первым бил Балотелли - 0:1. Стивен Джерард - 1:1.

Монтоливо - промах, который поставил Италию на грань вылета. Уэйн Руни выводит Англию вперед - 2:1.

Точный удар Андреа Пирло - 2:2, и промах Эшли Янга вернул надежду на Аппенины - 2:2.

Очередной гол за Италию - Ноччерино - 2:3. А вот удар Эшли Коула парировал Джанлуиджи Буффон - 2:3.

Диаманти оставалось только не промахнуться - и он вывел сборную Италии в полуфинал.

рают 27 июня, а также Германия, которая 28 июня попытается сломить Италию.

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