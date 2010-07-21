Количество разводов в Украине бьет рекорды

В течение первого полугодия 2010 года в Украине зарегистрировано рекордно низкое количество разорванных браков. Такие данные привел министр юстиции Украины Александр Лавринович, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минюста. Так, с начала 2010 года в Украине было разорвано 57,8 тысяч браков. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, на 29% меньше, чем в 1 полугодии 2008 года и на 32% меньше, чем за первые шесть месяцев 2007 года. В целом, по словам министра, в течение последнего десятилетия в Украине наблюдается ежегодная тенденция к уменьшению количества разорванных браков. При этом наилучшее соотношение количества заключенных браков к количеству разорванных традиционно фиксируется в Закарпатской области. Например, в первом полугодии 2010 года на каждый развод в Закарпатье приходились в среднем три брака. Традиционно крепким институт брака является в западных регионах Украины. Если в большинстве регионов с начала 2010 года на каждый развод приходились в среднем 1,5-2 брака, то в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях в первом полугодии 2010 года на каждый развод в среднем припадал 2,5 брака. В целом, во всех регионах Украины количество браков традиционно превышает количество разводов. С начала года в Украине было заключено почти 99 тысяч браков.