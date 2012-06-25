Последний полуфиналист Евро-2012: Италия дожала Англию в серии пенальти

{1-} В последнем четвертьфинальном матче Евро-2012 между обидчиком Украины - сборной Англии и командой Италии впервые на турнире матч закончился вничью - 0:0.

Дополнительное время также не позволило определить победителя - для этого понадобилась серия пенальти.

Ворота итальянцев защищал один из лучших голкиперов современности - Джанлуиджи Буффон, который сумел парировать один удар и вывел свою команду в полуфинал Евро-2012 - на сборную Германии.

Напомним, команды играли в таких составах:

Англия: Харт, Джонсон, Энди Коул, Терри, Лескотт, Джеррард (капитан), Янг, Милнер (Уолкотт, 61), Паркер (Хендерсон, 94), Руни, Уэлбек (Кэрролл, 60)

Тренер: Рой Ходжсон

Италия: Буффон (капитан), Бальцаретти, Абате (Маджо, 90+1), Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси (Ночерино, 80), Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано (Диаманти, 78)

Тренер: Чезаре Пранделли

Предупреждения: Бардзальи, 81; Маджо, 94

Пенальти пробивались во "Владимирские ворота".

Первым пробивал Балотелли - 0:1. Стивен Джеррард также не промахнулся - 1:1.

На грань вылета итальянцев поставил неточный удар Монтоливо, после которого забил Уэйн Руни - 2:1.

Следующим бил Андреа Пирло - 2:2. И промах Эшли Янга вернул надежду итальянцам - 2:2.

Удар Ноччерино снова вывел Италию вперед 2:3, а вот "выстрел" Эшли Коула парировал Джанлуиджи Буффон. И Диаманти оставалось только не промахнуться - 2:4.

Сборная Италии - в полуфинале, а обидчик Украины, команда Англии - отправляется домой.

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