Определились все полуфиналисты Евро-2012

{1-} Евро-2012 вышел на финишную прямую: 24 июня после матча Англия-Италия окончательно определились полуфинальные пары.

Победа "скуадры адзурры" в серии пенальти вывела итальянцев на "немецкую машину": 28 июня Варшава примет матч Германия-Италия. Вторую полуфинальную пару ранее составили команды Португалии и Испании: 27 июня они сойдутся на "Донбасс-Арене".

Напомним, в четвертьфиналах Евро-2012 встречались:

21 июня - Чехия-Португалия - 0:1 - на 79-й минуте отличился Криштиан Роналду.

22 июня - Германия-Греция - 4:2 - пока что самый результативный поединок Евро-2012, забивали Лам (39), Хедира (61), Клозе (68), Ройс (74), — Самарас (55), Салпингидис (89).

23 июня - Испания-Франция - 2:0 - одного из "обидчиков" Украины дважды "наказал" Хаби Алонсо - на 19-й и 90-й минуте.

24 июня - Англия-Италия - 0:0, по пенальти - 4:2. Пока что единственный "сухой" матч чемпионата оставил за бортом второго победителя подопечных Блохина.

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