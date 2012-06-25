Тренер сборной Англии: пенальти – это совсем другая игра

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после матча с Италией в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу в Киеве сказал, что «сборная Англии покидает этот турнир с хорошим чувством».
«Для нас это был фантастический турнир. Мы впечатлены Украиной и благодарны всем, кто принимал нас в Польше», – сказал он «Интерфакс-Украина».
«Сегодня было интересное тактическое сражение», - сказал Р.Ходжсон, комментируя игру. При этом он добавил, что «пенальти – это совсем другая игра».
Ранее «Главред» сообщал, что сборная Италии стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв в воскресенье в четвертьфинале в Киеве команду Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.
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