Тренер сборной Италии: мы искали свободные пространства

Главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли отметил, что в матче со сборной Англии его команда полностью контролировала игру.

«Мы смогли препятствовать контратакам англичан и старались при этом искать свободные пространства», - сказал он «Интерфакс-Украина».

Тренер сборной Италии признал, что в предстоящем полуфинале с Германией фаворитом является именно немецкая команда.

«Для нас прежде всего важна физическая готовность», - сказал Пранделли.

Ранее «Главред» сообщал, что сборная Италии стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв в воскресенье в четвертьфинале в Киеве команду Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.

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