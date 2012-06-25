На Прикарпатье судмедэкспертам грозит 7 лет за изъятие органов у трупов

{1-} Следственное управление МВД в Ивано-Франковской области возбудило уголовное дело в отношении пятерых сотрудников областного бюро судмедэкспертизы по подозрению в незаконном изъятии органов человека у доноров-трупов.

Как сообщила пресс-служба УМВД в Ивано-Франковской области, «в данном случае задокументированы факты противоправных действий при изъятии анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов у трупов-доноров», сообщает «Интерфакс-Украина».

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенное по предварительному сговору лиц) УК Украины.

В США успешно провели уникальную операцию по пересадке лица (ФОТО)

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишеним права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Четырех фигурантов уголовного дела задержали в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании относительно них меры пресечения.

Ранее «Главред» сообщал, что Минздрав инициировал обсуждение изменений закона о трансплантологии. Если его примут, для отказа от пересадки своих органов человек должен будет при жизни написать письменное заявление об этом. В ином случае его органы могут забрать для пересадки другим людям без согласия родственников.

фото: youthkiawaaz.com

Новости по теме:

У мертвых украинцев смогут брать внутренние органы без согласия родственников

В деле «черных трансплантологов» начались допросы пострадавших

«Черные трансплантологи» предстали перед судом

Вина трасплантологов из института Шалимова не доказана – адвокат

В институте Шалимова некому оперировать после ареста трансплантологов

В деле «черных трансплантологов» начались допросы пострадавших

Безумный ученый пытался превратить президента США в зомби (ФОТО)

Уникальные операции в Украине: глаз свиньи будут трансплантировать человеку

МВД: Арестов «черных трансплантологов» из клиники Шалимова может и не быть