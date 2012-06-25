Железнодорожнику, устроившему поножовщину в депо, грозит пожизненное

{1-} 60-летннему начальнику депо на Донецкой железной дороге Кутько А.В. грозит пожизненное заключение за то, что он нанес по 5 ножевых ранений 52-летним начальнику пассажироперевозок на дороге Михненко В.А. и его первому заму Аксенову А.Н., сообщает «Сегодня».

Якобы начальник пассажироперевозок вместе со своим помощником стал требовать от руководителя депо срочного ремонта состава. Тот, дескать, возразил, что он не виноват в постоянных проблемах с импортным составом и бесконечно ремонтировать поезда он, мол, не нанимался

По официальной версии милиции, ссора вспыхнула на бытовой почве. Слово за слово, страсти накалились, и в дело пошел нож. После кровавой резни начальник депо, вооружившись ружьем, забаррикадировался в своем доме и сдался милиционерам лишь после долгих уговоров. Его отконвоировали в СИЗО.

Исполосованные железнодорожники в критическом состоянии были доставилены в больницу. «Состояние пациентов очень тяжелое, но в целом его можно назвать стабильным, — рассказала Галина Гавриш, врач реанимации Железнодорожной клинической больницы на станции Донецк. — На данный момент больные находятся в сознании, и есть большая надежда на их выздоровление. Их жизни пока ничего не угрожает».

Как рассказала Ольга Черногор, пресс-офицер УМВД Донецкой железной дороги, по факту нанесения тяжелых телесных повреждений правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 15 и 115. Подозреваемому грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Точные причины бытовой ссоры следствие еще выясняет.

фото: The New York Observer

Новости по теме:

В МВД заявили, что поножовщина на железной дороге произошла не из-за Hyundai

Милиция подтвердила факт поножовщины в донецком депо

Железнодорожники устроили поножовщину из-за поломки Hyundai - СМИ