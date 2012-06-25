В Киевском зоопарке умерло уникальное животное

{1-} В пятницу, 22 июня, в Киевском зоопарке произошла очередная смерть - не стало уникального животного - антилопы нильгау, сообщает «Сегодня».

«Антилопа умерла от старости», — сказал директор зоопарка Алексей Толстоухов. Сейчас в зоопарке осталось еще 7 таких же антилоп.

Уникальность этого животного в том, что антилопа нильгау больше похожа на корову, нежели на антилопу. Она достигает 1,5 метра в высоту и 2 метра в длину!

Ранее «Главред» сообщал, что 11 мая, в Киевском зоопарке произошла очередная смерть - умер павлин. «Он умер от разрыва сердца. Это был стресс, ведь нашим посетителям не стоит кричать, махать руками и делать разные телодвижения по отношению к животным», – отметил тогда Толстоухов.

фото: segodnya.ua

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