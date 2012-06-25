В Украину идут похолодание и дожди

{1-} В первой половине текущей недели в Украине ожидается понижение температуры воздуха, местами дожди. Средняя температура воздуха составит около 14-19 градусов ночью и 20-25 тепла днем. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В Киеве завтра прогнозируется 13-18 градусов ночью, 18-23 днем, пройдет дождь, гроза. В среду также небольшие осадки. Ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В четверг сухая погода. Ночью 9-14 градусов, дневная температура воздуха 20-25 градусов. В Киевской области завтра пройдет дождь, гроза. Температура - от 13-18 ночью до 18-23 тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На востоке завтра ночью 16-21, днем 29-34, без осадков. В среду ночью 16-21 градус, днем 23-28 тепла, пройдет дождь. В четверг также осадки. Ночью 11-16 градусов, дневная температура 21-26 градусов. Ветер юго-восточный, северо-западный, 7-12 м/с.

На западе страны завтра ночью 10-15 градусов, днем 17-22 выше нуля. Пройдет дождь, гроза. В среду также осадки. Температура воздуха ночью - около 7-12 градусов, днем 17-22 тепла. В четверг ночью прогнозируется температура воздуха в 8-13 градусов, днем 16-21 градус, небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

В южных регионах 26 июня, 16-21 ночью, 29-34 градуса днем, пройдет небольшой дождь. В среду ночью 16-21 градус, днем 23-28 тепла, возможны осадки. В четверг переменная облачность. Ночью 14-19 градусов, днем 23-28 выше нуля. Ветер юго-восточный, северо-западный, 7-12 м/с.

В Крыму завтра 16-21 градус ночью, 29-34 днем. Возможен дождь. В среду ночью 16-21, днем 23-28 тепла. Также осадки. В четверг переменная облачность. Ночью 16-21, днем 23-28 выше нуля. Ветер юго-восточный, северо-западный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 14-19 градусов, днем 19-24 градуса. Пройдет дождь, гроза. В среду незначительные осадки. Ночью 11-16, днем 20-25 тепла. В четверг ночная температура составит 10-15 градусов, днем 21-26, ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Аналитика по теме:

Климат меняется: какие катаклизмы готовит Украине природа

Новости по теме:

На следующей неделе в Украине ожидаются дожди и понижение температуры

На Киев обрушатся грозы с градом