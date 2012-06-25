Умерла последняя в мире слоновая черепаха

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В Эквадоре умер последний в мире представитель породы гигантской слоновой черепахи, живший в Галапагосском национальном парке.

По оценке ученых, рептилии по кличке Одинокий Джордж было около 100 лет. По словам сотрудников национального парка, для выяснения причин смерти будет проведено вскрытие, поскольку Джордж скончался в самом расцвете сил. Средний возраст представителя этого вида черепах - 200 лет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Зоологи нашли Джорджа в 1972 году на одном из Галапагосских островов. Несколько десятилетий ученые пытались скрестить найденыша с наиболее подходящими представителями других видов черепах, чтобы получить потомство и возродить породу, но все их попытки были безуспешны.

Одинокий Джордж стал всемирной знаменитостью и символом Галапагосского национального парка. Специально для знакомства с ним приезжали известные политики и звезды Голливуда, среди которых и английский принц Чарльз, и Брэд Питт с Анджелиной Джоли.

Как ранее писал Главред, 22 июня, в Киевском зоопарке умерла уникальная антилопа нильгау.

По словам директор зоопарка Алексея Толстоухова, животное умерло от старости.

Уникальность этого животного в том, что антилопа нильгау больше похожа на корову, нежели на антилопу. Она достигает 1,5 метра в высоту и 2 метров в длину. В Киевском зоопарке есть еще 7 представителей этой породы.

Фото jimradford.com

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