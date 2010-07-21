Киргизстан морально готов ко второй военной базе РФ

Президент Киргизстана Роза Отунбаева подтвердила готовность обсуждать с Россией вопрос о размещении еще одной военной базы на территории республики, сообщает «Интерфакс». «Мы готовы рассматривать эти вещи, но с нами пока еще никто (с российской стороны. – Реф.) об этом не разговаривал», - заявила Отунбаева журналистам в среду. Кроме того, она сказала, что в ближайшее время правительство Киргизии намерено приступить к обсуждению с российской стороной вопросов о списании Россией киргизского внешнего долга.