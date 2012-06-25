Тренер сборной Англии восхищен Украиной

{1-} Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, проигравшей по пенальти в четвертьфинале сборной Италии, выразил свое восхищение Украиной, а также поблагодарил нашу страну за прием и поддержку.

«Для нас это был фантастический турнир. Мы очень впечатлены Украиной. Нас тепло приняли и в Киеве, и в Донецке, мы играли на великолепных стадионах. Покидаем этот турнир с положительными впечатлениями», – сказал тренер английской сборной на пресс-конференции по завершении четвертьфинального матча Евро-2012, в котором его команда уступила итальянцам в серии пенальти, сообщает НБН.

Оценивая игру своей команды против сборной Италии, Ходжсон отметил, что поражение в серии пенальти – более болезненно, чем проигрыш в основное время.

Лучшие кадры четвертьфиналов Евро-2012

«Мы были хорошо готовы физически. Мы пытались избежать пенальти, и выиграть в основное время. На тренировках невозможно воспроизвести все условия, которые есть во время игры, в том числе и при пробитии пенальти. Своим хладнокровием Пирло продемонстрировал, что тренировки и серия пенальти – это разные вещи», – сказал Ходжсон.

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По словам тренера англичан, Евро-2012 принес много пользы для национальной сборной, ведь молодые игроки команды получили немало ценного опыта, который поможет в будущем.

фото: sport.ua

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