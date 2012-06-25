На Евро-2012 милиция работала фантастически - директор турнира

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Украинская милиция во время Евро-2012 работала фантастически, и проявили высокий уровень понимания важности этого чемпионата.

Об этом заявил директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский на брифинге во время посещения фан-посольства на Бессарабской площади в Киеве 25 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"Фантастически (работает милиция. – Ред.) Даже, понимаете, не верится, что это наша милиция, которая была до Евро. Я очень надеюсь, что все те хорошие черты, которые были во время турнира, останутся уже после самого чемпионата", - сказал он и добавил, что украинские правоохранительные органы провели огромную работу

"Поэтому у нас, кроме слов благодарности, других слов нет", - сказал он.

В то же время Маркиян Лубкивский в очередной раз подчеркнул, что киевская фан-зона бьет рекорды по посещаемости фанов.

"Киевская фан-зона бьет все рекорды по посещаемости. У нас в целом в фан-зонах Украины побывало 2 млн 700 тыс. посетителей, из них 1 млн 200 тыс. только в Киеве", - сказал Лубкивский.

Он напомнил, что киевская фан-зона является наиболее посещаемой среди всех фан-зон турнира, и несмотря на то, что украинская сборная на сегодняшний день уже не играет, все равно посещаемость этой территории достаточно высока.

"Поэтому этот проект мы считаем успешным", - резюмировал он.

Как ранее писал Главред, главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, проигравшей по пенальти в четвертьфинале сборной Италии, выразил свое восхищение Украиной, а также поблагодарил нашу страну за прием и поддержку.

«Для нас это был фантастический турнир. Мы очень впечатлены Украиной. Нас тепло приняли и в Киеве, и в Донецке, мы играли на великолепных стадионах. Покидаем этот турнир с положительными впечатлениями», – сказал тренер английской сборной на пресс-конференции по завершении четвертьфинального матча Евро-2012, в котором его команда уступила итальянцам в серии пенальти.