На Полтавщине, спасая женщину, погиб самый сильный человек в Украине

{1-} В субботу, 23 июня, в Комсомольске Полтавской области на мотоцикле разбился самый сильный человек Украины - Юрий Малько.

Как сообщили в Управлении ГАИ Полтавской области в 21.10 спортсмен на мотоцикле «Хонда» совершил наезд на велосипедистку, которая внезапно начала пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности своего маневра, сообщает УНИАН.

Чтобы избежать ДТП, спортсмен направил мотоцикл на бордюр. При этом он все же задел велосипедистку. В итоге Малько погиб, велосипедистка получила ушиб правого коленного сустава и доставлена в больницу.

Жуткое ДТП на Полтавщине: 8 погибших (ФОТО)

Малько официально признан сильнейшим человеком Украины. В 2011 году он сдвинул с места и протащил на расстояние в 8 метров состав из 22 вагонов, в результате чего был зафиксирован абсолютный рекорд. Общий вес поезда составил около 500 тонн.

В Харькове в ДТП погибла жена депутата

Ранее «Главред» сообщал, что в Полтавской области погибли 8 человек, как оказалось – это были игроки местной фубольной команды. За рулем был сын главы Семеновской районной администрации, который не справился с управлением автомобиля Skoda Octavia, выехал на обочину и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля КамАЗ, который стоял на обочине дороги.

фото: vk.com

Новости по теме:

В Голосеевском районе Киева разбился мотоциклист

Вместе с сыном экс-мэра Ужгорода разбилась дочь регионала

Погибших на Полтавщине футболистов похоронили в закрытых гробах