В день полуфинала Евро-2012 в Донецке снова дождь

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В Донецке 27 июня – в день матча полуфинала Евро-2012 Испания – Португалия – возможен дождь, но к началу матча он закончится, прогнозируют синоптики.

"27 июня атмосферный фронт будет проходить Донецкую область, но это будет в первой половине дня, поэтому до вечера надеемся, что в Донецке на этот раз будет без дождя", – заявила начальник отдела метеорологических прогнозов украинского Гидрометцентра МЧС Украины Людмила Савченко 25 июня на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Она также сообщила, что 1 июля, в день, когда в Киеве состоится финал Евро-2012, температура будет +28…+30 градусов и также возможен дождь.

"1 числа температура будет выше 25 градусов, и вероятность дождя именно на 1 число есть", - отметила Савченко.

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