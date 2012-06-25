В Крыму джип врезался в «шестерку» - 1 погибший, 4 раненых

{1-} В воскресенье, 24 июня, в Крыму на трассе Красноперекопск – Джанкой – Керчь произошло ДТП, в результате котрого один человек погиб и еще четверо получили различные травмы.

Как рассказали в Крымском главке МЧС, причиной аварии стал автомобиль Мiтsubisi Qutlander, выехавшина встречную плосу движения, сообщает сайт «Вгороде».

« Его водитель, 51-летняя жительница Феодосии, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с вазовской «шестеркой», - сообщили в крымском МЧС.

По информации спасателей, водитель «Жигулей» погиб на месте. Кроме того, досталось и пассажирам – у 30-летнего мужчины перелом ребер, плеча и ушибы, а у 34-летней женщины – сотрясение и закрытый перелом левого предплечья.

Травмы получили и те, кто находился в иномарке – у женщины-водителя и ее пассажира сотрясения и ушибы.

Ранее «Главред» сообщал, что на трассе Красноперекопск – Симферополь в результате столкновения грузового микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и маршрутки «Газель» погибли 6 человек, еще 10 пострадали (семеро из них в тяжелом состоянии).

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