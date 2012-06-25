В Киеве за сбитых гашников возбуждено уголовное дело

{1-} Прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело в отношении 28-летнего водителя, сбившего двух работников ГАИ.

Как сообщили ОСО ГУ МВД в Киеве, дело возбуждено по ст.ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Нарушитель задержан в порядке ст.115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления до санкции суда об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

При этом в главке милиции добавили, что один из пострадавших, 32-летний майор милиции, до сих пор находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Ранее «Главред» сообщал, что 24 июня водитель автомобиля Тойота RAV4 сбил двух сотрудников ГАИ, пытаясь попасть в запрещенную для движения транспорта зону возле НСК «Олимпийский».

Водитель проигнорировал запрет работников милиции в проезде на указанную территорию и сбил временно установленные дорожные знаки и ограждение, и продолжил движение. Работники ГАИ начали преследовать правонарушителя. На улице Кропивницкого, 10, возле подземного паркинга, водитель «Toyota» остановился перед закрытыми воротами.

Работники ГАИ подошли к его авто, но в этот момент ворота подземного паркинга открылись и водитель начал движение вперед.

«Один из гаишников стоял у дверей с водительской стороны, второй – перед капотом автомобиля. Одного правоохранителя от столкновения с автомобилем отбросило в сторону на металлическую трубу, а второго – от удара выбросило на капот «Toyota». При этом водитель не остановился, продолжая двигаться к подземному паркингу с инспектором ГАИ на капоте», - сообщили в милиции.

Спустя некоторое время, остановив машину в подземном паркинге, водитель пытался скрыться, но был задержан.

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