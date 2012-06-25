На этой неделе украинцы будут работать всего три дня

{1-} В этом году День Конституции приходится на четверг, 28 июня. Поэтому Кабмин рекомендовал руководителям предприятий сделать выходным и следующий день - 29 июня.

Соответственно, украинцы смогут отдохнуть четыре дня – с 28 июня по 1 июля включительно, сообщает «Главное».

Отработать пятницу, 29 июня, придется в следующую субботу - 7 июля.

До конца года в Украине будет еще одна короткая рабочая неделя. День Независимости в этом году приходится на пятницу, поэтому в предпоследнюю неделю лета будет 4 рабочих дня и три выходных.

фото: ru.wikipedia.org

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