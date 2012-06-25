Букмекеры назвали главного фаворита Евро-2012

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Букмекерские конторы не считают действующего чемпиона Европы и мира сборную Испании фаворитом Евро-2012.
По их мнению, главным претендентом на титул является сборная Германии. Аутсайдером полуфиналов называют Португалию, сообщает ZN.UA.
Австрийская контора Bwin предпочтение отдает сборной Германии (2,50), далее следует Испания (2,70), Италия (6,25), а Португалия считается аутсайдером полуфиналов (6,50).
Сотрудники William Hill (Великобритания) придерживаются иного мнения: они полагают, что у испанцев и немцев равные шансы на успех (коэффициенты — по 2,62), у Португалии и Италии — по 6,50.
Российский «Марафон» принимает ставки на итоговую победу бундестим с коэффициентом 2,25, шансы испанцев оцениваются с коэффициентом 2,90.
Напомним, как писал Главред, полуфинал Португалия—Испания состоится в Донецке 27 июня, Германия—Италия — в Варшаве 28 июня.
Победители полуфинальных пар сразятся за кубок Анри Делоне в Киеве 1 июля.
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