Самоубийца бросился с Эйфелевой башни на глазах у туристов

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В Париже, в ночь на 25 июня молодой человек покончил с собой, бросившись с Эйфелевой башни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт французского радио Europe 1.

Человек спрыгнул с уровня между вторым и третьим этажами, что составляет приблизительно 125 метров от земли.

Как отметил источник в полиции, подобные инциденты "происходят нечасто, так как редко кому-то удается подняться так высоко".

О личности погибшего не сообщается. Указывается лишь, что ему было 24 года, и он говорил по-английски.

Трагедия произошла около 23.30 24 июня по местному времени (00.30 25 июня по Киеву). До этого пожарные-спасатели в течение двух часов пытались отговорить молодого человека от самоубийства.

Все туристы, находившиеся в районе башни, в связи с инцидентом были эвакуированы.

По данным полиции, последний случай самоубийства на Эйфелевой башне произошел в июне 2009 года, когда с нее бросилась молодая женщина.

Справка: Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы. Эйфелева башня ежегодно привлекает около шести миллионов туристов.

С целью сокращения количества самоубийств на башне по всему периметру площадок и лестниц были установлены специальные ограждения и защитные решетки.

Фото: livejournal.com

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