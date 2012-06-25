Железнодорожник, устроивший поножовщину в депо, был трезв

{1-} Задержанный сотрудник депо Донецкой железной дороги, который 23 июня нанес тяжелые ножевые ранения своим коллегам, в момент инцидента находился в трезвом состоянии.

Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД на Донецкой железной дороге Ольгу Черногор сообщает УНИАН.

Они не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что разыгравшаяся драка с тяжелыми криминальными последствиями между сотрудниками Донецкой железной дороги носила бытовой характер.

«О том, что имел место бытовой случай - это предполагают так. Но это не точно, потому что пока мы ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт не можем. Ни ту, ни другую информацию не подтвердим», - сказала Черногор.

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На вопрос о том, были ли другие участники происшествия в состоянии алкогольного опьянения, она ответила: «Насколько мне известно, сейчас мы подтвердить можем только то, что задержанный не находился в состоянии алкогольного опьянения. А подтвердить, что двое потерпевших находились, или не находились (в состоянии алкогольного опьянения) мы не можем, поскольку они, действительно, в тяжелом состоянии».

Черногор также сообщила, что потерпевшие еще не дают никаких показаний. «Они не начали давать показания. Пока этот вопрос не ясен», - заключила руководитель пресс-службы.

Ранее «Главред» сообщал, что 23 июня в милицию на станции Донецк поступило сообщение о том, что в приемное отделение железнодорожной больницы обратились двое 52-летних работников вагонного депо с ножевым проникающим ранением брюшной полости.

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Со слов потерпевших, ранения они получили на территории вагонного депо станции Донецк. На месте происшествия милиционеры установили подозреваемого в совершении этого преступления. Как выяснилось, им является 60-летний работник ГП «Донецкая железная дорога». Из показаний задержанного, он нанес потерпевшим ножевые ранения во время внезапно возникшей ссоры.

Против задержанного по фактам данного преступления возбуждены уголовные дела по двум статьям - ч.1 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

фото: The New York Observer

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