Шевченко пока не решил, уедет ли из Украины

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Капитан национальной сборной Украины на Евро-2012 Андрей Шевченко пока не определился относительно своей дальнейшей судьбы в футболе.

Об этом он рассказал 25 июня на открытии стадиона в киевской школе, где он учился, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я взял немного времени определиться, проверить свое состояние здоровья и буквально за неделю-две я решу свою дальнейшую судьбу и скажу, что буду делать дальше: продолжать играть в футбол, в какой стране, останусь в Украине или уеду", - сообщил футболист журналистам после торжественной церемонии открытия стадиона.

Напомним, как писал Главред, 20 июня тренер киевского «Динамо» по физической подготовке Винченцо Пинколини сообщил, что Андрей Шевченко покидает Киев.



«Да, это правда, Шевченко уходит из «Динамо». Он хочет покинуть Украину, чтоб еще один год поиграть за границей, а потом думает заняться тренерской работой, возможно, даже в «Челси». Скорее всего, он продолжит карьеру в США или Канаде. Окончательное решение он примет после Евро. За годы совместной работы в Италии, а потом и в «Динамо», могу сказать, что с Андреем у нас сложились дружеские отношения. Я желаю ему удачи».



Сам Шевченко после игры с англичанами 19 июня тоже немного рассказал о своих планах на будущее.



"Я сыграю еще один матч за сборную Украины, наверное, это будет товарищеский матч и завершу выступление в национальной команде - пора уступать дорогу молодым", - подчеркнул Шевченко.



фото ФК «Динамо»

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