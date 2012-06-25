В Донецке на матч Испания - Португалия ожидают 50 тыс. фанов

{1-} Городской голова Донецка Александр Лукьянченко заявил, что город ожидает прибытия более 50 тысяч фанов со всей Европы и Украины, которые хотят попасть на полуфинальный матч между сборными Испании и Португалии.

Накануне матча, 26 и 27 июня, Донецкий аэропорт готов принять более 200 авиарейсов, сообщает информационный центр «Украина-2012»

Ранее сообщалось, что во время четвертьфинального матча между Испанией и Францией в Донецк прибыло более 35 тыс. фанов.

А на матч Англия – Украина прибыло около 25 тысяч украинских фанов, а также около 6-7 тысяч британцев.

Украину во время Чемпионата Евро-2012 уже пересекло уже около 4,5 млн человек.

фото: ukraine2012.gov.ua

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