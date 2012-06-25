Евро-2012 почти достиг рекорда посещаемости

{1-} Финальная часть Евро- 2012 собрала самую большую аудиторию в истории турнира. По итогам групповой стадии и четвертьфиналов, стадионы посетили уже почти 1,3 млн болельщиков (1 млн 274 тыс. 186 человек).

Об этом со ссылкой на официальную статистику УЕФА сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Средняя посещаемость стадионов Евро-2012 составляет 45 тыс. 507 болельщиков. Высшим этот показатель был в Германии в 1988 году, но тогдашние арены имели меньше комфортных зон и были более вместительными.

С учётом следующих трёх матчей, которые пройдут на крупнейших аренах турнира, в частности, на финал НСК «Олимпийский» продано около 65 тысяч билетов, можно прогнозировать, что показатель посещаемости всех матчей Евро-2012 превысит 1 миллион 400 тысяч болельщиков.

В 2008 году на чемпионате Европы в Швейцарии и Австрии на матчах турнира побывали 1,14 миллиона футбольных фанатов.

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